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14:55, 19 июля 2023Мир

Политолог оценил вероятность выхода США из НАТО

Политолог Дудаков усомнился в выходе США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Фото: Scott Morgan / Reuters

Выход США из НАТО в случае переизбрания бывшего президента Дональда Трампа — это страшилка, которой представители истеблишмента в Вашингтоне пугают друг друга и американцев, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность развития такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее подобные опасения высказал экс-глава Пентагона Марк Эспер. Он также допустил, что в случае переизбрания Трамп инициирует вывод американских войск из Кореи и Японии и ослабление отношений с Тайванем.

По словам политолога, таким образом истеблишмент стремится показать, что если Трамп придет к власти, то вся система безопасности в мире, которая строилась на доминировании США, развалится.

Трамп, действительно, всегда довольно негативно относился к НАТО, обратил внимание Дудаков. В частности, политик рассматривал альянс как нахлебников Америки, которые не платят достаточно денег в военный бюджет и полагаются только на США.

И, действительно, Джон Болтон, бывший советник Трампа, в своей книге заявляет, что тот всерьез раздумывал во время своего второго срока начать роспуск этого самого альянса, потому что для него это неактуальная история. Ему интереснее конкурировать с Китаем, то есть полагаться на другие союзы, будь то QUAD, AUKUS и так далее

Малек Дудаковполитолог

Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что недавно сторонники Трампа в Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО. «Поэтому очевидно, что эта тема будет подниматься. Другое дело, что я сомневаюсь, что Трампу позволят это сделать, но определенный кризис в отношениях между США и НАТО будет», — высказался Дудаков.

Вывод Трампом войск из Японии, Кореи и Тайваня он также счел маловероятным, так как Трамп настроен антикитайски.

Ранее Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» оценил шансы на победу действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа на предстоящих выборах.

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    Екатерина Смирная
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