Чемпионка ОИ оценила заявление Исинбаевой о номинальных воинских званиях

Чемпионка ОИ Светлана Ишмуратова назвала Елену Исинбаеву двойственной натурой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону полковник ВС РФ Светлана Ишмуратова оценила заявление двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, назвавшей свои воинские звания номинальными. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Биатлонистка назвала легкоатлетку двойственной натурой. «С 2015 года Елена в ЦСКА. Подписала контракт. В 2018 году, когда госслужащим запретили иметь недвижимость за границей, ее попросили снять погоны и перейти на гражданскую должность. Все это время исправно получала зарплату», — заявила Ишмуратова.

Спортсменка добавила, что поступок Исинбаевой бросает тень на других спортсменов. «Не хочется, чтобы из‑за Елены Исинбаевой потом всех сваливали в одну кучу. И хотелось бы пожелать, чтобы повнимательнее присматривались к людям, которым предстоит представлять нашу страну в различных организациях», — отметила Ишмуратова.

17 июля олимпийская чемпионка заявила, что возобновляет работу в Международном олимпийском комитете с сентября. Она также добавила, что никогда не состояла на службе в ВС России и не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. До этого в El Digital Sur появилась информация о том, что Исинбаева переехала в Испанию. По данным журналистов, спортсменка проживает на Тенерифе.