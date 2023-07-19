На Украине признали неспособность ВСУ сбивать ракеты

Секретарь СНБО Украины Данилов признал, что ВСУ не могут сбивать все ракеты

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признал, что ВСУ не могут сбивать все ракеты. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

По его словам, для этого украинской армии не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны.

Ранее украинский военнослужащий в интервью WSJ заявил, что западная бронетехника, переданная Киеву без авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), оказалась «велосипедом без педалей». По его словам, российские вертолеты поражают цели управляемыми боеприпасами на большом расстоянии.

19 июля советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об ожидании Киевом долгого и сложного контрнаступления Вооруженных сил Украины, признав медленный темп операции.