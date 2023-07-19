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09:03, 19 июля 2023Россия

Опубликовано видео взрыва на военном полигоне в Крыму

Shot опубликовал видео мощного взрыва на военном полигоне в Кировском районе в Крыму
СюжетДиверсия в Крыму:

Опубликовано видео мощного взрыва на военном полигоне в Кировском районе в Крыму. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Shot.

На представленном видеоролике видно, как после взрыва военный объект охватывает пламя. По сведениям издания, все случилось около четырех утра в среду, 19 июля.

Позже, по словам местных жителей, начались более слабые взрывы, детонация продолжается до сих пор.

Власти Крыма отметили, что планируют эвакуировать на сутки граждан из четырех населенных пунктов, расположенных к полигону ближе всего. Речь о жителях сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

До этого уточнялось, что будет эвакуировано 2225 человек.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром в среду, 19 июля. Местные жители в радиусе пяти километров от места происшествия слышали взрывы на протяжении двух часов. Из-за пожара на объекте на полуострове создали оперативный штаб.

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    Анна Щербакова
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