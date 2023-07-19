Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:38, 19 июля 2023Ценности

Перечислены три главных правила стирки одежды

Менеджер прачечной Рострон: перед стиркой одежду необходимо сортировать по цвету и ткани

Фото: ivan_kislitsin / Shutterstock / Fotodom

Генеральный менеджер прачечной One Less Thing Эмма Рострон перечислила три главных правила стирки одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка напомнила, что перед очищением белье необходимо сортировать по цвету и типу ткани. «Это поможет вам избежать окрашивания и сохранит прежний вид изделия, поскольку неправильно подобранный температурный режим может вызвать усадку или выцветание. Так, если стирать красную одежду с белой, например, при горячей стирке, все может стать розовым», — предупредила она, порекомендовав также пользоваться специальными салфетками, которые позволяют сохранить исходный оттенок ткани.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Кроме того, Рострон уточнила, что стиральную машину нельзя перегружать. «Перегрузка машины вынуждает вещи тереться друг о друга, что может привести к их более быстрому износу», — объяснила собеседница издания.

Среди прочего, эксперт посоветовала использовать правильное количество моющего средства в соответствии с требованиями на упаковке. «Как правило, для сильно загрязненной одежды или больших объемов белья требуется больше, а для слабозагрязненной, деликатной или малой загрузки — меньше», — заключила Рострон.

Ранее директор компании по обработке заказов прачечных и химчисток Деян Димитров назвал четыре типа вещей, которые необходимо стирать вручную. В первую очередь эксперт внес в список галстуки. Среди прочего, собеседник издания напомнил о нижнем белье.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Аксенов заявил о детонации части боеприпасов на складе в Крыму

    Российские таможенники предотвратили незаконный вывоз из страны попугаев

    В «Росэнергоатоме» оценили вероятность теракта Украины против ЗАЭС

    Перечислены три главных правила стирки одежды

    Психолог назвала причину увлечения опасными процедурами для красоты

    Названа стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве

    Во Франции раскритиковали планы увеличить помощь Украине

    Доллару предсказали падение до трехлетнего минимума

    Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом

    Путин прокомментировал пожар на полигоне в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости