Перечислены три главных правила стирки одежды

Менеджер прачечной Рострон: перед стиркой одежду необходимо сортировать по цвету и ткани

Генеральный менеджер прачечной One Less Thing Эмма Рострон перечислила три главных правила стирки одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка напомнила, что перед очищением белье необходимо сортировать по цвету и типу ткани. «Это поможет вам избежать окрашивания и сохранит прежний вид изделия, поскольку неправильно подобранный температурный режим может вызвать усадку или выцветание. Так, если стирать красную одежду с белой, например, при горячей стирке, все может стать розовым», — предупредила она, порекомендовав также пользоваться специальными салфетками, которые позволяют сохранить исходный оттенок ткани.

Кроме того, Рострон уточнила, что стиральную машину нельзя перегружать. «Перегрузка машины вынуждает вещи тереться друг о друга, что может привести к их более быстрому износу», — объяснила собеседница издания.

Среди прочего, эксперт посоветовала использовать правильное количество моющего средства в соответствии с требованиями на упаковке. «Как правило, для сильно загрязненной одежды или больших объемов белья требуется больше, а для слабозагрязненной, деликатной или малой загрузки — меньше», — заключила Рострон.

Ранее директор компании по обработке заказов прачечных и химчисток Деян Димитров назвал четыре типа вещей, которые необходимо стирать вручную. В первую очередь эксперт внес в список галстуки. Среди прочего, собеседник издания напомнил о нижнем белье.