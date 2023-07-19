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05:00, 19 июля 2023Из жизни

Мужчина заставил жену заниматься сексом с его приятелями и попал под следствие

News9Live: индианка заявила, что муж заставил ее заниматься сексом со своим другом

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Жительница индийского города Нойда, штат Уттар-Прадеш, заявила, что муж заставил ее вступить в сексуальные отношения с его приятелем и другими мужчинами. Об этом сообщает News9Live.

Женщина рассказала, что вышла замуж за бизнесмена в январе 2022 года и поселилась в его квартире в элитном жилом комплексе. Вскоре муж начал заставлять ее пить алкоголь и заниматься сексом с его другом. При этом сам он занимался сексом с женой последнего.

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Пострадавшая также заявила, что супруг принуждал ее к сексу и с другими мужчинами, с которыми также договаривался об обмене женами. В общей сложности под следствие попали девять человек, включая мужа заявительницы и его друга с женой. Кроме того, индианка написала отдельные жалобы на своих свекра и свекровь. Полиция возбудила уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Карнатака бросила мужа, взяла из дома дорогие украшения и сбежала с любовником спустя всего несколько дней после свадьбы. Позже выяснилось, что родители женщины и ее дядя знали о ее романе, но тем не менее выдали ее замуж другого мужчину.

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    Алиса Дмитриева
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