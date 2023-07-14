Жена сбежала с любовником и украшениями через несколько дней после свадьбы

В Индии женщина взяла украшения и сбежала с любовником через несколько дней после свадьбы

Жительница индийского штата Карнатака бросила мужа, взяла из дома дорогие украшения и сбежала с любовником спустя всего несколько дней после свадьбы. Об этом сообщает Daijiworld.

31-летний Санкет Шетти обратился в полицию с заявлением, что его супруга Спурти, на которой он женился менее месяца назад, сбежала с любовником Навином Майсуру. Кроме того, брошенный муж обвинил жену в том, что она забрала с собой бриллиантовое ожерелье стоимостью один миллион рупий (1,1 миллиона рублей), а также золотые цепь, браслеты и ожерелье его матери. Мужчина рассказал, что пытался предотвратить кражу, но Спурти якобы стала угрожать, что подаст на него и его родителей жалобу о домогательствах и отправит всех в тюрьму.

Позже выяснилось, что родители женщины и ее дядя знали о романе с Майсуру, но тем не менее выдали ее замуж за Шетти. Спурти часто уезжала в дом своих родителей и каждый день общалась с любовником по видеосвязи, несмотря на присутствие и возражения супруга. Спурти открыто говорила, что не хотела выходить замуж и предпочтет, чтобы ее мужем стал настоящий возлюбленный.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентом.

Ранее сообщалось, что жених из Индии сбежал от молодой жены благодаря автомобильной пробке. Это произошло на следующий день после свадьбы.

