В Госдуме ответили на планы Украины возобновить зерновую сделку без России

Депутат Новиков: Киев в дальнейшем не сможет поставлять зерно в рамках зерновой сделки

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировали сообщения о намерении Украины продлить действие зерновой сделки без участия России. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что Киев не сможет взять на себя необходимые для поставок продовольствия гарантии.

«Киев вряд ли сможет взять на себе гарантии по достаточному объему поставляемого зерна, во-вторых, по его достойному качеству. На данный момент уже появились многочисленные жалобы производителей сельскохозяйственной продукции в европейских государствах, в частности, в Польше, где качество этого зерна и используемой при его производстве химии подвергается польскими производителями жесткой критики, поскольку на территории самого Евросоюза использование многие из способов земледелия, применяемых Украиной, запрещены и считаются вредными для здоровья», — сказал он.

Депутат также высказался о причинах, в связи с которыми Россия приняла решение выйти из зерновой сделки.

«В силу поведения западных держав, которые присваивали себе значительный объем зерна, в силу поведения Украины, которая делает невозможными поставки зерна с территории России на территорию африканских государств по прежним схемам; в том виде, в котором зерновая сделка функционировала до последнего дня, ее реализация становится крайне сложней, чем обуславливается текущая позиция России», — объяснил парламентарий.

17 июля Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия России.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения.