Названы оказавшиеся под угрозой из-за остановки зерновой сделки страны

РИА Новости: остановка зерновой сделки угрожает странам с большой продуктовой инфляцией

Росконгресс и Институт изучения мировых рынков назвали страны, в которых может возникнуть угроза продовольственной безопасности из-за остановки зерновой сделки. Результаты исследования «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции» публикует РИА Новости.

Так, остановка зерновой сделки угрожает странам с большой продуктовой инфляцией. «В отдельных странах темпы роста цен на продукты питания достигли даже трехзначных значений», — отмечают эксперты. В частности, сложнее всего обстановка в прошлом году была в Зимбабве, , где продуктовая инфляция составила 285 процентов. Помимо этого, высокие показатели зафиксированы в Ливане (142,9 процента), Аргентине (95 процентов), Турции (76,8 процентов), Гане (59,7 процента), Шри-Ланке (59,3 процента) и Руанде (59,2 процента).

О прекращении договоренностей по зерновой сделке стало известно 17 июля. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.

