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15:27, 20 июля 2023Наука и техника

Европа контролируемо вернет спутник в атмосферу и затопит его в океане

ЕКА контролируемо вернет спутник Aeolus в атмосферу, после чего затопит его в океане

Фото: ESA - P. Carril

Европейское космическое агентство (ЕКА) контролируемо вернет спутник Aeolus в атмосферу, после чего затопит его в Атлантическом океане. Об этом пишет SpaceNews.

Целью маневров является избежать засорения околоземного пространства и падения обломков спутника на населенные пункты. Согласно планам ЕКА, возвращение космического аппарата займет около недели.

Первые маневры начнутся 24 июля, когда перигей Aeolus будет снижен с 280 до 250 километров. Вторая серия маневров запланирована на 27 июля, когда ближайшая к Земле точка околоземной орбиты космического аппарата будет снижена до 150 километров. В ходе заключительного маневра, намеченного на 28 июля, перигей будет понижен до 120 километров, после чего в течение пяти часов спутник должен войти в атмосферу.

По оценке ЕКА, примерно 20 процентов массы 1100-килограммового Aeolus достигнет поверхности Атлантического океана, а используемый агентством подход позволит в 42 раза сократить риск падения обломков спутника на населенный пункт.

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В сентябре 2019 года ЕКА сообщило, что Aeolus совершил маневр на околоземной орбите, позволивший избежать столкновения со спутником Starlink 44 (AV). Согласно SpaсeNews, два космических аппарата могли бы находиться на расстоянии около четырех километров друг от друга, перемещаясь с относительной скоростью 14,4 километра в секунду. Вероятность столкновения спутников составляла менее одной миллионной.

Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Aeolus запущен в августе 2018 года на ракете Vega с космодрома Куру (Французская Гвиана).

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    Иван Потапов
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