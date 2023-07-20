Фернандес заявил, что его огорчает требование фанатов убрать граффити с ним с «ВЭБ Арены»

Бразильский защитник Марио Фернандес высказался о критике из-за перехода в «Зенит». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с изображением Фернандеса с «ВЭБ Арены». «Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», — заявил футболист. Бразилец добавил, что его огорчает этот призыв фанатов.

17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

С 2017 года Фернандес привлекался к матчам за сборную России. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

