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16:09, 20 июля 2023Спорт

Фернандес высказался о критике из-за перехода в «Зенит»

Фернандес заявил, что его огорчает требование фанатов убрать граффити с ним с «ВЭБ Арены»
Марио Фернандес

Марио Фернандес. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Бразильский защитник Марио Фернандес высказался о критике из-за перехода в «Зенит». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с изображением Фернандеса с «ВЭБ Арены». «Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», — заявил футболист. Бразилец добавил, что его огорчает этот призыв фанатов.

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5 июня 2023

17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

С 2017 года Фернандес привлекался к матчам за сборную России. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Ксения Курашкина
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