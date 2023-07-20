Сообщения о новом теракте в Крыму вызвали гнев россиян

Глава ВЦИОМ заявил, что сообщения о новом теракте на Крымском мосту вызвали гнев россиян

Сообщения о том, что на Крымском мосту совершили новый теракт, вызвали гнев россиян. Об этом, описывая реакцию жителей страны на произошедшее, заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью «Известиям».

«Среди эмоций доминируют не страх, паника или ужас, а гнев, желание наказать террористов, ударить жестче по врагу, обезвредить его», — рассказал социолог.

Он подчеркнул, что целью теракта было заставить россиян ощутить страх, небезопасность и сомнения, но этого не произошло. Так случилось, потому что политико-психологический эффект атаки ограничен — теракт на Крымском мосту уже происходит во второй раз, объяснил Федоров. По данным главы ВЦИОМ, шок от первого теракта был существенно выше, чем сейчас.

Крымский мост был атакован рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Пострадала девочка, которая ехала с родителями в автомобиле отдыхать на полуостров. Ее родителей спасти не удалось.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль, и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины.