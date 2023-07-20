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19:21, 20 июля 2023Спорт

Модель OnlyFans исключили из турнира по боксу за обнаженную грудь

Модель OnlyFans Даниэллу Хемсли исключили из турнира по боксу за обнаженную грудь

Фото: Danilo Fernandes / Globallookpress.com

Британскую модель, публикующую контент на OnlyFans, Даниэллу Хемсли исключили из турнира по боксу после того, как она обнажила грудь на ринге. Об этом сообщается в Twitter промоушена Kingpyn Boxing.

Инцидент произошел 15 июля в Дублине. Спортсменка единогласным решением судей оказалась сильнее Александры Дэниэл и отпраздновала победу, показав болельщикам грудь. После этого Kingpyn Boxing начал разбирательство в отношении Хемсли.

Промоушен принес извинения за поведение боксерши. Они заявили, что спортсменка не будет выступать в финале турнира. Хемсли извинилась за свое поведение и подчеркнула, что на некоторое время оставит бокс. Победа над Дэниэл стала первой для британки на ринге.

12 мая чемпионка юниорского «Уимблдона», российская теннисистка Софья Жук рассказала о доходах на OnlyFans. 23-летняя спортсменка заявила, что за пять дней заработала 4,5 тысячи долларов.

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    Анастасия Борисова
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