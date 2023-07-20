Модель OnlyFans исключили из турнира по боксу за обнаженную грудь

Модель OnlyFans Даниэллу Хемсли исключили из турнира по боксу за обнаженную грудь

Британскую модель, публикующую контент на OnlyFans, Даниэллу Хемсли исключили из турнира по боксу после того, как она обнажила грудь на ринге. Об этом сообщается в Twitter промоушена Kingpyn Boxing.

Инцидент произошел 15 июля в Дублине. Спортсменка единогласным решением судей оказалась сильнее Александры Дэниэл и отпраздновала победу, показав болельщикам грудь. После этого Kingpyn Boxing начал разбирательство в отношении Хемсли.

Промоушен принес извинения за поведение боксерши. Они заявили, что спортсменка не будет выступать в финале турнира. Хемсли извинилась за свое поведение и подчеркнула, что на некоторое время оставит бокс. Победа над Дэниэл стала первой для британки на ринге.

12 мая чемпионка юниорского «Уимблдона», российская теннисистка Софья Жук рассказала о доходах на OnlyFans. 23-летняя спортсменка заявила, что за пять дней заработала 4,5 тысячи долларов.