Объявлена дата реванша Махачева и Оливейры

UFC объявил, что реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры пройдет 21 октября в Абу-Даби

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил в Twitter дату реванша российского чемпиона промоушена Ислама Махачева и бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Чарльза Оливейры.

Поединок пройдет на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября. Также в этот вечер шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сразится с бразильцем Пауло Костой, а россиянин Нассурдин Имавов — с соотечественником Икрамом Алискеровым.

Махачев одержал победу над Оливейрой в ночь на 23 октября 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 — подряд). В активе 33-летнего Оливейры — 34 победы и 9 поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.