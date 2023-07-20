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11:57, 20 июля 2023Экономика

Россия резко сократила поставки одного металла в Европу

Eurostat: поставки российской меди в Европу сократились в пять раз

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В период с января по май 2023 года поставки российской рафинированной меди и сплавов в европейские страны сократились в пять раз, до 32,2 тысячи тонн. Основными покупателями выступили Нидерланды, Италия, Греция, Германия, Испания и Болгария, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Европейского статистического агентства Eurostat.

При этом по итогам прошлого года России удалось нарастить объемы вывоза рафинированной меди и сплавов в регион до 301,6 тысячи тонн. К концу декабря этот показатель вырос на два процента. Среди крупнейших покупателей тогда оказались Германия, Греция, Нидерланды, Болгария и Италия. Кроме того, российская продукция была востребована в Испании, Франции, Финляндии, Литве, Польше и Словакии.

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Ранее сообщалось, что европейские страны сократили ввоз железной руды из России. По итогам 2022 года этот показатель снизился в четыре раза и составил 2,9 миллиона тонн. При этом суммарные объемы экспорта железорудной продукции из России в ЕС сократились за этот период времени на 39 процентов по сравнению с показателями 2021-го, до 13,6 миллиона тонн.

В мае 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель анонсировал введение ограничений на торговлю российскими алмазами в Евросоюзе (ЕС). До этого утверждалось, что власти Великобритании запретят ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Таким образом власти европейских государств намерены ограничить важный источников доходов российского бюджета.

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    Анатолий Акулов
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