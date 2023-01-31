Поставки железной руды из России в Европу резко сократились

«Ведомости»: экспорт железной руды из России в страны Европы упал в 4 раза в 2022 году

Экспорт железной руды из России в страны Европы сократился в 2022 году в четыре раза до 2,9 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на расчеты отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) пишут «Ведомости».

Так, вывоз концентрата упал в 8,5 раза до 0,2 миллиона тонн, а окатышей (полуфабрикат металлургического производства железа) — в 3,7 раза до 2,7 миллиона тонн. Экспорт премиального железорудного продукта — горячебрикетированного железа (ГБЖ) — уменьшился только на 7 процентов до 2,5 миллиона тонн. Суммарные объемы экспорта железорудной продукции из России в ЕС сократились в прошлом году на 39 процентов в годовом выражении до 13,6 миллиона тонн.

При этом российская железорудная продукция не находится под санкциями европейских стран. По мнению руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, снижение поставок может объясняться закрытием многих доменно-конверторных мощностей в ЕС во втором и третьем кварталах 2022 года из-за роста цен на газ и электричество. В то же время, поставки ГБЖ в ЕС упали не так сильно, так как этот продукт поставляется на предприятия, где сталь выплавляется в менее энергоемких электродуговых печах.

На фоне сокращения экспорта в Европу, российские компании стремятся увеличить поставки в Китай. В 2022 году экспорт окатышей из России в направлении азиатской страны вырос в три раза до 1,5 миллиона тонн, однако вывоз железорудного концентрата в страну наоборот сократился на 2,5 процента до 7,8 миллиона тонн.

По словам директор по развитию MMI Ильи Коломееца, рост экспорта в Китай сдерживается на фоне перегруженной железнодорожной инфраструктуры в восточной части России, падения цен на окатыши, высокой стоимости перевозок и других факторов. В то же время в 2023 году он прогнозирует возможное увеличение поставок. «Если ожидаемый с учетом стимулирования китайских властей рост экономики КНР произойдет, это может потребовать дополнительных объемов импортного железорудного сырья», — сказал Коломеец.

Экспорт стали и железной руды российскими металлургическими компаниями в большинстве случаев приносит им убытки из-за слишком крепкого рубля. К такому выводу ранее пришли эксперты компании BCS Global Markets (BCS GM).