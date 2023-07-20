Стало известно о планах «Интер Майами» назначить Месси капитаном команды

InfoBae: в «Интер Майами» планируют назначить Лионеля Месси капитаном команды

Стало известно о планах «Интер Майами» назначить аргентинского нападающего Лионеля Месси капитаном команды. Об этом сообщает InfoBae со ссылкой на журналиста TyC Sports Гастона Эдула.

Месси будет выступать в составе американского клуба под десятым номером. Отмечается также, что после первой тренировки с командой аргентинец и еще один новичок Серхио Бускетс задержались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками и дать им советы.

Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, он будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

