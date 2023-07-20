Китайскую модель развития назвали устаревшей

Главный экономический советник Allianz Эль-Эриан назвал модель развития Китая устаревшей

Неожиданное замедление роста ВВП, с которым в 2023 году столкнулся Китай, свидетельствуют о том, что выбранная Пекином модель роста больше не соответствует глобальной экономике. Об этом заявил главный экономический советник крупнейшей в Европе страховой компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан, пишет Business Insider.

Он назвал устаревшими принципы развития, в рамках которых Китай не может выбрать — стимулировать экономику сверху вниз, централизованно, или же довериться инициативе снизу, которая позволит добиться большей экономической активности.

Надежда на глобализацию как спасательный круг не выглядит оправданной, поскольку развитые страны вряд ли будут расти с той же скоростью, что раньше, и наращивать потребление китайских товаров.

Кроме того, диверсификация цепочек поставок ударит по иностранным инвестициям, а давление США добавит технологических и торговых ограничений. По мнению Эль-Эриана, Пекину следует не ждать помощь от иностранных партнеров, а модернизировать внутреннюю политику, предоставив регионам большей автономии в принятии решений.

Вместе с тем эксперт признает, что в случае Китая переходить на новые рельсы сложно, ведь смену системы управления пришлось бы проводить с учетом стареющего населения и растущей безработицы. Так что пока страна находится в поиске верного баланса между центральными директивами и свободой принятия решения на местах.

Ранее глава департамента внешней торговли Министерство коммерции Китая Ли Синцянь заявил, что в первом полугодии страна столкнулась с крайне тяжелой ситуацией с поставками за рубеж. По его словам, внешней торговле мешают неэкономические факторы. В июне экспорт КНР снизился на 12,4 процента в годовом выражении, хотя в мае падение составляло 7,5 процента.

Страна впервые с 2009 года столкнулась с угрозой продолжительной дефляции, однако реагировать на нее финансовыми стимулами сложнее из-за высокого уровня задолженности регионов. Стремление китайских властей обеспечить рост за счет внутреннего спроса не привело к результату. На фоне падения роста доходов граждане начали переходить к сберегательной модели потребления.

Большинство экспертов, опрошенных Reuters, ожидают, что в ближайшие несколько десятилетий ежегодные темпы роста китайской экономики резко замедлятся, а страна с большой долей вероятности вступит в затяжную эпоху застоя.