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15:29, 20 июля 2023Спорт

Неймар рассказал о мыслях об уходе из сборной Бразилии

Неймар заявил, что думал об уходе из сборной Бразилии после поражения на чемпионате мира

Фото: Matthew Childs / Reuters

Капитан сборной Бразилии по футболу Неймар рассказал о мыслях об уходе из национальной команды после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Слова форварда приводит ESPN со ссылкой на CazeTV.

«Честно говоря, после чемпионата мира я не хотел [продолжать играть за сборную], но потом передумал, потому что я очень голоден. Не хотел снова испытывать боль поражения», — заявил нападающий. Он отметил, что поражение на мундиале стало худшим в его жизни.

Сборная Бразилии проиграла команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время забил Неймар, однако затем Бруно Петкович сравнял счет. В итоге встреча завершилась победой хорватов в серии послематчевых пенальти — 4:2.

В составе сборной Бразилии Неймар принял участие в трех чемпионатах мира. На турнире 2014 года команда заняла четвертое место, в 2018-м — дошла до четвертьфинала.

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    Ксения Курашкина
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