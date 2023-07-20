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01:19, 20 июля 2023Мир

Байдену передали письмо папы Римского насчет Украины

Посланник папы Римского по Украине передал Байдену письмо понтифика во время встречи
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Посланник папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи в ходе встречи с президентом США Джо Байденом передал политику письмо понтифика. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Отмечается, что встреча длилась больше часа. Во время нее «была заверена полная готовность поддержать инициативы в гуманитарной сфере, особенно в отношении детей».

«Встреча, начавшаяся вскоре после 17:00 и продлившаяся более часа, прошла в атмосфере сердечности и взаимного внимания», — сказано в сообщении.

Дзуппи передал главе Белого дома письмо папы Римского, «подчеркнув боль, которую тот испытывает из-за страданий, которые причиняет» конфликт.

4 июля Маттео Дзуппи заявил, что работает над механизмом возвращения детей на Украину. Кардинал также отчитался, что обсудил этот вопрос с папой Римским.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что украинские дети, вывезенные в российские регионы, могут вернуться к родителям, если от них поступит такой запрос. По словам министра, Москва не скрывает имена и координаты их местонахождения.

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    Марина Совина
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