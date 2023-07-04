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20:17, 4 июля 2023Мир

В Ватикане отчитались о работе над возвращением украинских детей

Кардинал Дзуппи заявил, что работает над механизмом возвращения детей на Украину

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посланник Папы Римского по украинскому урегулированию итальянский кардинал Маттео Дзуппи заявил, что работает над механизмом возвращения детей на Украину. Его слова приводит Reuters.

«Посмотрим, как можно запустить механизм для детей (и) помочь, как мы уже говорили, на гуманитарном фронте, особенно детям, которые должны иметь возможность вернуться на Украину», — сказал он. Кардинал также отчитался, что обсудил этот вопрос с Папой Франциском.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские дети, вывезенные в российские регионы, могут вернуться к родителям, если от них поступит такой запрос. По словам министра, Москва не скрывает имена и координаты их местонахождения.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос о возвращении украинских детей на родину, говорил, что это будет возможно, когда там будут безопасные условия.

29 июня Дзуппи прибыл с официальным визитом в Данилов монастырь в Москве, а до этого побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также отмечал, что у Ватикана есть большое стремление к прекращению насилия и сохранению человеческих жизней, хотя и заметил, что плана для начала переговоров о прекращении конфликта нет.

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    Алина Гончарова
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