В Ватикане признались в отсутствии плана для начала переговоров по Украине

Посланник Папы Римского заявил, что у Ватикана нет плана для начала переговоров по Украине

Посланник Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что у Ватикана отсутствует собственный план для начала переговоров о прекращении конфликта. Его слова приводит газета Il Resto del Carlino.

29 июня Дзуппи прибыл с официальным визитом в Данилов монастырь в Москве, а до этого побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Под руководством папы Франциска и вместе с ним в ближайшие дни мы поразмышляем над тем, что услышали. По этой причине у нас пока нет проекта, который мог бы способствовать началу переговоров», — признал посланник понтифика.

При этом, отметил он, у Ватикана есть большое стремление к прекращению насилия и сохранению человеческих жизней.

Ранее Дзуппи назвал нынешнюю ситуацию в мире сложнее, чем во времена холодной войны. По его мнению, странам необходимо «больше диалога».