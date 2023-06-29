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20:28, 29 июня 2023Мир

Папский посланник назвал ситуацию в мире самой сложной со времен холодной войны

Посланник Папы Римского: ситуация в мире сейчас сложнее, чем во времена холодной войны

Фото: Alessia Giuliani / Globallookpress.com

На данный момент ситуация в мире сложнее, чем во времена холодной войны. Такую оценку дал спецпосланник папы римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, его цитирует РИА Новости.

«Во время холодной войны было больше диалога, чем сейчас. Считаем, что нам нужно больше диалога», — сказал он в ходе официальной встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее сообщалось, что Дзуппи прибыл с официальным визитом в Данилов монастырь в Москве.

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    Глеб Бажуткин
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