Небензя: Россия вернет украинских детей на Украину, когда там будут безопасные условия

Постпред России при ООН Василий Небензя ответил на вопрос о возвращении украинских детей на Украину. По его словам, это будет возможно, когда там будут безопасные условия, передает РИА Новости.

«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — сказал российский постпред, отвечая на соответствующий вопрос. Он объяснил, что Россия хотела уберечь украинских детей «от опасности, которую могут представлять боевые действия», а также назвал раздутой проблему детей, «привезенных насильно в Россию».