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21:15, 20 марта 2023Мир

Небензя ответил на вопрос о возвращении украинских детей на Украину

Небензя: Россия вернет украинских детей на Украину, когда там будут безопасные условия
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя ответил на вопрос о возвращении украинских детей на Украину. По его словам, это будет возможно, когда там будут безопасные условия, передает РИА Новости.

«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — сказал российский постпред, отвечая на соответствующий вопрос. Он объяснил, что Россия хотела уберечь украинских детей «от опасности, которую могут представлять боевые действия», а также назвал раздутой проблему детей, «привезенных насильно в Россию».

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Марина Совина
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