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15:31, 20 июля 2023Экономика

Экономист оценил прогноз о падении доллара до уровня 2020 года

Экономист Беляев усомнился в прогнозе о падении доллара до уровня 2020 года

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Ни о каком крушении доллара вслед за понижением ключевой ставки в Америке не может идти речи, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на соответствующий прогноз одного из западных экспертов.

Ранее аналитик банка Societe Generale Кит Джакс предсказал падение доллара до уровня 2020 года в случае снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Понижение ключевой ставки в США стало бы обоснованным решением, так как помогло бы преодолеть кризисные явления, отметил Беляев. Благодаря этому освободился бы доступ предприятий к кредитным ресурсам, и экономика стала бы более активной, уверен он.

«Курс определяется общим состоянием экономики, ее эффективностью, состоянием платежного баланса. То правило, на которое опирается этот парень, не действует никоим образом — сейчас ситуация другая. Если они понизят эту ставку, значит, сделают правильно, и механизм сработает по траектории прямо противоположной той, которую нам рисует этот прогнозист. То есть это подстегнет рост экономики, повысит ее эффективность, а, соответственно, и укрепит доллар», — поделился экономист.

Курс доллара от TradingView

Ранее Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективность вложений в валюту. Так, по его словам, вкладывать сбережения в доллары или евро для получения прибыли сейчас не имеет смысла, однако это можно и нужно делать, если речь идет о сохранении средств.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупреждал, что рубль в ближайшее время может продолжить слабеть к доллару. По его словам, следующим уровнем сопротивления является курс в 95 рублей.

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    Екатерина Смирная
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