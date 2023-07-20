«Ростех» допустил возможность производить оружие в Африке

«Ростех» заявил о возможности совместного производства оружия на территории других стран

«Ростех» допускает возможность производства оружия на территории других стран, в частности африканских государств, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов. Об этом говорится на сайте «Ростеха».

По словам Кладова, входящие в госкорпорацию компании «сегодня могут поставлять, а также в формате индустриального партнерства организовать производство на территории заказчика боевого и гражданского оружия, средств ближнего боя, индивидуальной защиты, нелетального оружия, средств интернет-мониторинга и обеспечения кибербезопасности, системы мониторинга береговой линии, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам и высокоточному оружию».

Заявление менеджер сделал в преддверии гуманитарного форума «Россия — Африка», который состоится 27-28 июля 2023 года в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге.

Ранее ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что выпуск комплектующих — в частности, систем управления, для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» — увеличен в разы.

В июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что результативность доработанных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» против ракет реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) достигает ста процентов.