Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 20 июля 2023Россия

В России высказались о запрете Украины на судоходство в Черном море

Депутат Журова объяснила запрет Украины на судоходство в Черном море ответом России
СюжетМинобороны:

Кадр: пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Запрет Украины на судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе — это ответ на действия России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Понятно, что это все из-за зерновой сделки и из-за наших решений. Мы объявили вчера, что все суда, которые будут идти в украинские порты, будут угрожать безопасности Российской Федерации. В ответ Украина теперь говорит нам о том же», — сказала депутат.

Ранее Минобороны Украины заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе с 20 июля будет запрещено. Кроме того, с 21 июля суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного значения «со всеми соответствующими рисками».

19 июля Минобороны России сообщило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. В ведомстве пояснили, что с 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Имя Пригожина появилось в деле о загадочной гибели юноши в Петербурге

    Названы удешевляющие внешний вид три популярные вещи

    Тренер раскрыл секрет идеальных ног Марго Робби

    Волочкова показала на видео приготовление необычного завтрака

    Убивший 14-летнюю девочку взрыв беспилотника в Крыму сняли на видео

    ВСУ третий раз за день обстреляли российский регион

    Российскую учительницу уличили в выращивании наркотических цветов

    Совбез ООН проведет заседание в связи с выходом России из зерновой сделки

    Российский «Охотник» попал на видео

    Встретивший жену в клубе пенсионер станцевал там 74 года спустя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости