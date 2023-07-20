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09:47, 20 июля 2023Наука и техника

Китай запустил четыре метеорологических спутника

Xinhua: китайская ракета Kuaizhou-1A запустила четыре метеорологических спутника
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wang Jiangbo / Xinhua / Globallookpress.com

Китайская ракета Kuaizhou-1A запустила четыре метеорологических спутника. Об этом сообщает Xinhua.

Носитель стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае. Спутники, предназначенные для предоставления коммерческих услуг по сбору метеоданных, успешно выведены на околоземную орбиту.

Проведенный пуск стал 21-м для Kuaizhou-1.

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В июле китайская компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения, двигатель которой работает на кислороде и метане.

В апреле частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

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    Иван Потапов
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