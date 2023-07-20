Путин рассказал о планах по освоению ближнего и дальнего космоса

Путин сообщил, что у России большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса

Россия строит большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

«У нас большие планы и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься», — сказал президент.

Он также указал, что космическая деятельность имеет значение и для России, и для всего человечества.

Ранее в июле руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов сообщил, что первую российскую миссию на естественный спутник Земли — «Луну-25» — планируется запустить с космодрома Восточный 11 августа.

В том же месяце в Научно-производственном объединении имени Лавочкина рассказали, что наземные испытания автоматической межпланетной станции «Луна-25» завершены.