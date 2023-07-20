Появились подробности увольнения Черчесова из «Ференцвароша»

«Спорт-Экспресс»: «Ференцварош» выплатит тренеру Черчесову компенсацию за разрыв контракта

Российский тренер Станислав Черчесов официально оформил уход из венгерского «Ференцвароша». Подробности появились у «Спорт-Экспресса».

По информации источника, 59-летний специалист подписал документы о досрочном прекращении трудовых отношений с клубом. Черчесову и его тренерскому штабу выплатят компенсацию за разрыв контракта. В данный момент тренер прощается с футболистами и передает дела сменщикам в Будапеште.

Об увольнении Черчесова президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сообщил 19 июля. Отставка произошла на фоне того, что клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

19 июля «Ференцварош» во время ответного матча первого квалификационного раунда турнира был разгромлен фарерским «Клаксвиком» со счетом 0:3. Первая встреча команд завершилась безголевой ничьей.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны.