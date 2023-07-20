Стали известны подробности удара БПЛА по поселку в Крыму

Жительница Крыма рассказала «Ленте.ру» о выбитых после удара БПЛА стеклах в доме культуры

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал поселок Раздольное в Крыму около 04:45 утра, сообщила местная жительница, пожелавшая остаться анонимной. Она рассказала подробности в беседе с «Лентой.ру».

В момент происшествия крымчанка находилась у себя дома на улице Ленина, в пяти минутах ходьбы от места взрыва. «Мы проснулись в 04:45 от очень громкого звука, как потом узнали, взрыва. Весь дом затрясся. Уже около часа спустя начали появляться новости о том, что произошло. Как оказалось, прямо в центре упал БПЛА. Точно знаю, что выбило окна в доме культуры и магазине одежды. Сейчас центр перекрыт, никого, кроме администрации поселка и спецслужб, не пускают», — поделилась очевидица.

Ранее в поселке Раздольное после атаки беспилотника ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке БПЛА на северо-запад полуострова 20 июля. Уточнялось, что пострадала девочка-подросток, которую не смогли спасти врачи. Также получили повреждения четыре административных здания.

Впоследствии стало известно, что девочка в момент атаки беспилотника встречала с друзьями рассвет. Когда она проходила мимо магазина «Метро», туда упал беспилотник. В момент случившегося подросток разговаривал по телефону с родителями.

