Аксенов заявил о возобновлении движения на «Тавриде» в районе ЧП на полигоне

Аксенов заявил, что движение на трассе «Таврида» в Кировском районе Крыма возобновлено

Движение на трассе «Таврида» в Кировском районе Крыма, где 19 июля произошел пожар на военном полигоне, возобновлено. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Движение на участке трассы с 118-го по 130-й километр было перекрыто накануне утром из-за его близости к месту чрезвычайного происшествия (ЧП) на военном объекте. Власти предлагали объезжать его по старой автодороге.

Пожар на складе боеприпасов на военном полигоне в Крыму начался утром 19 июля. Из-за него власти временно вывезли более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к месту инцидента. Информация о пострадавших не поступала.

Утром 20 июля в региональном МЧС сообщили, что детонация боеприпасов все еще продолжается. Однако в ведомстве подчеркнули, что ситуация стабилизируется, а также отметили существенное снижение частоты взрывов. В МЧС добавили, что специалисты Минобороны готовы приступить к обследованию территории на полигоне.