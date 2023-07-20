Появились кадры разрушений после обстрела ВСУ приграничного российского региона

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений в поселке Теткино после обстрела ВСУ

Появились кадры разрушений в приграничном поселке Теткино Курской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографии опубликовал губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

На снимках видно поврежденные строения со следами огня. У одного из них полностью разрушена крыша. Рядом со зданиями валяются обломки их крыш и стен.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Об очередном обстреле приграничного поселка Теткина стало известно вечером 20 июля. Как рассказал Старовойт, зафиксировано семь прилетов. В результате начался пожар в трех жилых домах и хозяйственных постройках рядом. По словам губернатора, осколки снарядов повредили окна, крыши и фасады зданий. Также была пробита крыша водонапорной башни. Информация о пострадавших не поступала.