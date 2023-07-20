Брат Нурмагомедова прокомментировал снятие с боя UFC

Боец UFC Умар Нурмагомедова заявил, что вернется сильнее после травмы плеча

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов прокомментировал снятие с боя в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Боец не вышел в октагон из-за травмы плеча. «Всякое случается. Травмы — это лишь часть спортивной жизни. Хвала Аллаху в любом положении. Конечно, я расстроен, но ни капельки не жалуюсь. Цели и амбиции те же. Починю свое плечо и вернусь сильнее. Inshallah», — заявил Нурмагомедов.

В ночь на 6 августа Нурмагомедов должен был впервые в карьере возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Двоюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова должен был провести поединок против американца Кори Сэндхагена.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.