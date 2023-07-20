В России начали продавать новый китайский электрокроссовер

Autonews: в Россию привезли китайский кроссовер Zeekr X за 3,8 миллиона рублей

На российском рынке начали продавать китайский электрокроссовер Zeekr X, сообщает Autonews со ссылкой на данные одного из российских дилеров.

Стоимость автомобиля — 3,79 миллиона рублей. В Китае машину можно купить по цене от 189 800 до 229 800 юаней, то есть примерно от 2,39 до 2,9 миллиона рублей по текущему курсу.

Кроссовер является первым электромобилем бренда, в КНР его производят с 2023 года. Сам Zeekr — суббренд китайского автоконцерна Geely.

Силовая установка автомобиля представлена двумя электродвигателями суммарной мощностью 428 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 километров в час за 3,7 секунды, при этом максимальная скорость ограничена 190 километрами в час. Батарея емкостью 66 киловатт\час позволяет проехать без подзарядки до 500 километров.

Ранее в России начали продавать новый кроссовер Tiggo 7 Pro Max от китайского производителя Chery. Машину можно приобрести по цене от 2,37 миллиона рублей до 2,52 миллиона.

За первые пять месяцев 2023 года Россия оказалась лидером по импорту китайских автомобилей — 287 тысяч авто. Дилеры ранее опасались, что в ближайшие годы доля продаж машин из КНР в России может составить 70 процентов.