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14:27, 9 января 2023Экономика

В России начались продажи нового китайского кроссовера Chery

В РФ стартовали продажи нового китайского кроссовера Chery стоимостью от 2,3 млн рублей

Фото: Chery

Китайский автопроизводитель Chery начал продажу нового кроссовера Tiggo 7 Pro Max в России. Стоимость автомобиля стартует от 2,37 миллиона рублей в комплектации Prestige и от 2,52 миллиона — в комплектации Ultimate. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В комплектации Prestige кроссовер оснащен зеркалами с электроприводом складывания и повторителями поворотов, панорамной крышей, антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой стабилизации курсовой устойчивости. В моделях версии Ultimate появятся акустические стекла, функция автоматического предотвращения запотевания лобового стекла, система фильтрации и контроля качества воздуха AQS, голосовое управление, а также мониторинг слепых зон.

В текущем году российский авторынок может быть более чем наполовину заполнен китайскими автомобилями, по некоторым оценкам доля китайских брендов в ближайшие годы достигнет 70 процентов. К концу 2022 года в России остались только 14 автомобильных брендов из 60. Среди них три отечественных (Lada, ГАЗ, УАЗ), остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

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Тем временем в стране растет выпуск отечественных машин: например, в 2023 году на заводе «Москвич» планируют почти стократное увеличение производства — до 50 тысяч обычных автомобилей и до 10 тысяч электрокаров. Первым автомобилем, который начали собирать на предприятии, стал кроссовер «Москвич 3». Минимальная стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 1,97 миллиона рублей. При этом ранее отмечалось, что отечественный автомобиль и электрокроссовер «Москвич 3е» являются вариантом китайского JAC JS4.

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Мария Грушко
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