Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:06, 21 июля 2023Наука и техника

В России объяснили невозможность перехвата «Оникса» украинской ПВО

Эксперт Матвийчук: ВСУ не могут сбить российские ракеты «Оникс» из-за старых систем ПВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сбить российские противокорабельные ракеты «Оникс» из-за старых систем противовоздушной обороны (ПВО). Невозможность перехвата ракеты объяснил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«ВСУ не могут сбить ракеты «Оникс» теми средствами ПВО, которые у них есть, так как они очень старые и очень низкого качества. А вообще ракета «Оникс» меняет траекторию. Даже если ее обнаружили радары, ее крайне тяжело сбить, так как она не дает возможности просчитать свою траекторию в маршруте полета», — сказал военный эксперт.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

Максимальная дальность базовой версии ракеты «Оникс» составляет 300 километров. Она несет боевую часть весом 300 килограммов.

Ранее в июле спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинская ПВО не может сбить ракету «Оникс», которая летит со скоростью более 3000 километров в час.

В июне ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны России источник сообщил, что береговой ракетный комплекс «Бастион» с ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции показал высокую эффективность против наземных целей.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об участии ФСБ в задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова

    Лукашенко приедет в Россию на встречу с Путиным 23 июля

    В Белгородской области задержали бывшего вице-губернатора региона за коррупцию

    Зеленский поручил МИД и ВСУ подготовить план работы зернового коридора

    Стало известно о написавшем заявление на Стрелкова враче ЧВК «Вагнер»

    В России объяснили невозможность перехвата «Оникса» украинской ПВО

    Десяткам россиян потребовалась медицинская помощь на подъезде к Крыму

    Зеленский заявил о слежке за деятельностью наемников в Белоруссии

    Российскому олигарху не удалось вернуть арестованную в Лондоне суперяхту

    Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости