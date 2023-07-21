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02:00, 21 июля 2023Из жизни

83-летняя пенсионерка предпочла кота молодому мужу-египтянину

83-летняя женщина из Великобритании развелась с 37-летним мужем и завела кота

Кадр: Dailystar

Пенсионерка из Великобритании развелась с молодым мужем-египтянином. Daily Star сообщает, что женщина предпочла мужчине кота, которого завела сразу после разрыва.

83-летняя Джонс познакомилась с 37-летним Мохаммедом Ирбрихемом из Египта в одной из социальных сетей в 2019 году. Они стали часто переписываться, и через год решили пожениться. Мужчина получил долговременную визу и переехал к невесте в Великобританию.

Пара получила известность после того как появилась в популярном шоу This Morning, в ходе которого поделилась со зрителями откровенными подробностями интимной жизни. В частности Джонс рассказала, что, несмотря на сильное взаимное притяжение, им непросто заниматься сексом, потому что у нее очень тонкая кожа. Тем не менее через два года совместной жизни союз Джонс и Ирбрихема распался.

Никогда не думала, что полюблю кого-то на 46 лет моложе меня, но так уж случилось. Я обожала все в Мухаммеде, но брак стал тяжелым трудом. Раньше у нас был сумасшедший секс, но в последнее время мы только ругались по всевозможным поводам. Я так не могу, я не влюбленный подросток, мне 83 года

Айрис Джонс

Джонс рассказала журналистам, что теперь хочет спокойной жизни. Всего через несколько дней после того, как бывший муж съехал из дома, она завела кота, которого назвала Мистер Тиббс. Джонс считает его идеальным компаньоном. «Он никогда не жалуется, не шумит, и на него приятно смотреть», — заявила женщина. Пенсионерка очень полюбила кота и считает его главным достоинством то, что он всем доволен и «не создает хаос».

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Джонс отметила, что совсем не скучает по бывшему мужу. Более того, она все еще сердится на него за то, что, съезжая, он забрал креветки в кляре, которые пенсионерка планировала съесть на ужин.

Ранее сообщалось, что Айрис Джонс удалось помириться со своей семьей. После того как пенсионерка публично раскрыла подробности своей интимной жизни, сыновья перестали с ней общаться.

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    Алиса Дмитриева
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