Стали известны детали вооруженного ограбления дома чемпиона Европы по футболу

Футболист ПСЖ Доннарумма получил ранения головы во время вооруженного ограбления

Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил ранения головы во время вооруженного ограбления его дома. Детали стали известны RMC Sport.

По информации источника, футболиста ударили по голове, в результате чего у него образовались две кровоточащие раны. Грабители связали вратаря и его жену и удерживали их под дулом пистолета. В это время они собирали украшения, люксовые сумки и часы. Отмечается, что Доннарумме и жене удалось выбраться из дома и укрыться в ближайшем отеле.

Ограбление произошло в ночь на 21 июля в Париже. В данный момент футболист и его жена находятся в больнице. Полиция продолжает поиск грабителей.

Доннарумма — воспитанник академий «Наполи» и «Милана». В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году и был признан лучшим игроком турнира. Вратарь выступает за ПСЖ с июля 2021 года, став с командой двукратным чемпионом Франции.