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19:53, 21 июля 2023Бывший СССР

Зеленский объявил о переговорах с Эрдоганом

Президент Украины Зеленский проведет переговоры с турецким лидером Эрдоганом 21 июля
СюжетМинобороны:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах провести переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером в пятницу, 21 июля. Об этом украинский лидер объявил в обращении, запись доступна в его Telegram.

По словам Зеленского, в разговоре с турецким президентом он затронет тему Черноморского региона. 20 июля Минобороны Украины заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе будет запрещено. В ведомстве добавили, что следующие в направлении российских морских портов суда будут рассматриваться как перевозящие грузы военного значения «со всеми соответствующими рисками».

Помимо этого, Зеленский поговорит с Эрдоганом о продовольственной безопасности. Ранее президент Украины провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море.

7 июля Эрдоган и Зеленский провели переговоры в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Украинский лидер планировал посетить Турцию перед саммитом НАТО, который проходил в Вильнюсе 10-11 июля.

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    Варвара Кошечкина
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