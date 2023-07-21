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07:01, 21 июля 2023Забота о себе

Кардиолог предупредил об опасном бессимптомном заболевании

Кардиолог Конев заявил об опасности гипертонии из-за отсутствия симптомов

Фото: Unsplash

Отсутствие лечения артериальной гипертонии — повышенного артериального давления — может привести к самым тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода, рассказал врач-кардиолог Юрий Конев. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что опасность такого состояния заключается в зачастую отсутствии у него каких-либо симптомов.

«Раньше было проблемой проверить давление, это можно было сделать только у врача, а сейчас каждый может сделать это дома, тем более практически у каждого человека старшего поколения дома есть тонометр. Гипертония очень часто протекает бессимптомно, особенно в зрелые годы, у женщин очень опасен климактерический период, и для мужчин гипертония так же опасна, а у нас мужчины идут к врачу за два дня до смерти», — сказал он.

Последствия невылеченной гипертонии самые неприятные: можно умереть и остаться инвалидом, можно потерять весь интерес к жизни

Юрий Коневврач-кардиолог

Более того, гипертония может сигнализировать о ряде других заболеваний, поэтому наблюдение врача при повышенном давлении обязательно, добавил врач.

Собеседник «Ленты.ру» также заметил, что современная медицина располагает всеми доступными ресурсами для лечения гипертонии. По словам Конева, почти нет случаев, когда гипертоническое состояние нельзя купировать. Он добавил, что у лечения гипертонии «нет выходных», и этим состоянием надо заниматься постоянно.

Кардиолог обратил внимание и на то, что человека должны насторожить такие симптомы, как боли в сердце и головные боли сжимающего характера: в таком случае, как объяснил врач, обязательно нужно посетить кардиолога.

«Все зависит от возраста, важно поставить возрастные рамки. Если вам до 30 лет и боли в сердце носят колющий характер, то, скорее всего это не связано с сердцем, а если вам 50 лет и боли носят сжимающий характер, то это, скорее всего, сердечное», — подчеркнул он.

Ранее кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Эрлих рассказал о симптомах перегрева летом. По его словам, такими сигнала являются головная боль, тахикардия, помутнение сознания и нарушение потооделения.

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    Кирилл Садовский
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