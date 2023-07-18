Кардиолог указал на симптомы перегрева летом

Кардиолог Алексей Эрлих назвал головную боль главным симптомом перегрева летом

Головная боль — это самый явный симптом перегрева летом, говорит кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Эрлих. Врач указал «Ленте.ру» и на другие признаки того, что пора остудиться.

Эрлих предупредил, что во время перегрева все люди чувствуют себя по-разному. Однако любое отклонение от нормального состояния — это тревожный сигнал.

По словам кардиолога, главным симптомом перегрева является головная боль. Так организм сообщает, что провел на солнце или в жарком помещении слишком много времени и нуждается в прохладе и влаге.

Второй симптом перегрева — немотивированное учащение пульса. Тахикардия сигнализирует, что сердечно-сосудистая система негативно реагирует на жару Алексей Эрлих кардиолог

За головной болью и повышенным пульсом может последовать помутнение сознания и нарушение потоотделения, говорит Эрлих. Такое состояние — тепловой удар — представляет угрозу жизни, поэтому следует незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

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