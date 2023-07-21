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22:11, 21 июля 2023Спорт

Министр спорта Польши бойкотирует матчи первой ракетки мира с россиянками

Министр спорта Польши Бортничук бойкотирует игры первой ракетки мира Свентек с россиянками
Ига Свентек

Ига Свентек. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Министр спорта Польши Камиль Бортничук бойкотирует матчи первой ракетки мира Иги Свентек с россиянками на международных турнирах. Его слова приводит Portal.

Бортничук заявил, что не будет посещать матчи российских и белорусских теннисисток на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве. «Я не согласен с политикой, проводимой WTA и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в отношении россиян. Я не буду появляться на встречах Свентек, если она будет играть с ними, даже в финале», — подчеркнул он.

Турнир WTA в Варшаве пройдет с 24 по 30 июля. В основную сетку в нем заявлены россиянки Вера Звонарева и белоруска Александра Саснович. В квалификации также будет играть россиянка Валерия Савиных.

16 июля организаторы турнира серии «Челленджер» в польской деревне Козерки опубликовали обращение к российским и белорусским теннисистам с просьбой отказаться от участия в соревнованиях. Россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и ATP в нейтральном статусе.

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    Анастасия Борисова
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