Министр спорта Польши бойкотирует матчи первой ракетки мира с россиянками

Министр спорта Польши Бортничук бойкотирует игры первой ракетки мира Свентек с россиянками

Министр спорта Польши Камиль Бортничук бойкотирует матчи первой ракетки мира Иги Свентек с россиянками на международных турнирах. Его слова приводит Portal.

Бортничук заявил, что не будет посещать матчи российских и белорусских теннисисток на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве. «Я не согласен с политикой, проводимой WTA и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в отношении россиян. Я не буду появляться на встречах Свентек, если она будет играть с ними, даже в финале», — подчеркнул он.

Турнир WTA в Варшаве пройдет с 24 по 30 июля. В основную сетку в нем заявлены россиянки Вера Звонарева и белоруска Александра Саснович. В квалификации также будет играть россиянка Валерия Савиных.

16 июля организаторы турнира серии «Челленджер» в польской деревне Козерки опубликовали обращение к российским и белорусским теннисистам с просьбой отказаться от участия в соревнованиях. Россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и ATP в нейтральном статусе.