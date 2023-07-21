Менеджер Макгрегора назвал сроки возвращения бойца в октагон

Менеджер Макгрегора Оди Аттар заявил, что боец планирует вернуться в октагон в 2024 году

Оди Аттар — менеджер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора — назвал сроки возвращения спортсмена в октагон. Его слова приводит MMA Junkie.

Аттар заявил, что боец планирует возобновить карьеру в 2024 году. «Не стоит забывать, что Конор был одним из самых тестируемых на допинг бойцов, когда активно выступал. Мы общаемся с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), разговаривали с Антидопинговым агентством США (USADA). Мы сделаем все правильно», — добавил он.

21 мая Макгрегор заявил, что проведет следующий бой до конца 2023 года. «Бой с [Майклом] Чендлером состоится в этом году, сто процентов. В декабре, а возможно, даже раньше. Все звонки были сделаны, процесс запущен. Я подерусь до конца года», — заявил спортсмен.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.