Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
Сегодня
15:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Бостад
Бешикташ
Сегодня
17:00 (Мск)
Страсбург
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
ПСЖ
Сегодня
18:00 (Мск)
Гавр
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Дарья Касаткина
Сегодня
21:00 (Мск)
Ясмине Паолини
Палермо
09:10, 21 июля 2023Спорт

Бекхэм высказался о стоящих перед Месси задачах в «Интер Майами»

Бекхэм заявил, что Месси приехал в «Интер Майами», чтобы вдохновлять следующее поколение

Фото: Marco Bello / Reuters

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о задачах, стоящих перед аргентинским новичком клуба Лионелем Месси. Его слова приводит CNN.

«Мы видим игрока, который достиг всего, что только возможно, и все еще голоден и хочет побеждать. Он приехал сюда не на каникулы. Он приехал для того, чтобы побеждать и вдохновлять следующее поколение футболистов в этой стране», — заявил Бекхэм.

15 июля клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) официально объявил о переходе Месси. Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года. По информации Marca, он будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Крыму

    Стало известно о предлагаемом Мбаппе десятилетнем контракте в ПСЖ

    Пожар после обстрела завода в приграничном российском регионе сняли на видео

    В Подмосковье неизвестный поджег два автобуса МВД России

    ВСУ обстреляли предприятие в приграничном российском регионе

    Известный российский телеведущий назвал удивившую его гостью шоу

    В Петербурге избили 63-летнего судью в шахматном клубе

    Алеся Кафельникова поделилась снимком в откровенном образе

    Кристина Асмус впервые рассказала о домашнем насилии

    Названо условие роста курса доллара до 120 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости