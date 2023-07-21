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02:07, 21 июля 2023Мир

В Европе заявили о неготовности конфисковать замороженные активы России

Власти Нидерландов заявили о неготовности Европы конфисковать замороженные активы России

Фото: Yves Herman / Reuters

Советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен на Аспенском форуме по безопасности заявил, что Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине. Его слова приводит ТАСС.

Политик заявил о неготовности Европы конфисковать замороженные активы России и отдать их Украине. Он объяснил, что это связано с возражениями Германии и юридическими вопросами, которые могут вынести в суд. «Мы еще далеко не продвинулись, чтобы сказать, что можем сделать это», — добавил представитель Нидерландов.

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В июне власти Евросоюза признали, что не могут легально конфисковать замороженные активы России. Вместо этого страны нашли альтернативный способ передать прибыль от российских средств для восстановления Украины. Так, европейские лидеры предложили ввести налог на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных ценных бумаг российского Центробанка.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) подсчитали точную сумму замороженных ЕС российских активов. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, они составляют 207 миллиардов

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    Марина Совина
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