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19:35, 21 июля 2023Среда обитания

Новую схему оплаты ЖКУ оценили

Депутат Сорокина: необходимость в появлении специальных счетов для оплаты ЖКУ есть

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Необходимость в появлении специальных счетов, позволяющих аккумулировать платежи жителей за коммунальные услуги, определенно есть. Новую схему оплаты ЖКУ оценила руководитель комитета по ЖКХ партии «Новые Люди» Ирина Сорокина, ее слова передает «Российская газета».

Депутат рассказала, что часто встречаются ситуации, когда жители говорят, что у них есть долги за «коммуналку», несмотря на своевременную оплату. Однако узнать о том, куда идут деньги, они могут лишь раз в год, в момент публикации отчета управляющей компанией.

По мнению Сорокиной, система перевода денег от УК к ресурсоснабжающей организации (РСО) не отличается прозрачностью. «При этом есть постановление правительства 2012 года, в котором указано, что в течение 10 дней от исполнителя в пользу РСО должен поступить платеж, в другом случае РСО вправе обратиться к исполнителю с запросом о предоставлении информации, касающейся причин задержки платежей», — отметила она.

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Депутат добавила, что в данный момент жители могут заключать прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, однако не каждый дом готов к такому шагу по причине бумажной волокиты. Она напомнила, что практика, подобная специальным счетам для оплаты ЖКУ, уже есть — в виде спецсчетов на капремонт. Благодаря им жильцы могут самостоятельно отслеживать свои платежи и их назначение. «Поэтому необходимость такого специального счета, безусловно, есть», — подытожила Сорокина.

В этот же день стало известно, что Минстрой России разрабатывает специальные счета для оплаты коммунальных услуг. В ведомстве подчеркнули, что пока жильцы перечисляют средства управляющей компании, у них нет возможности контролировать их целевое использование — однако с новой системой финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится.

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