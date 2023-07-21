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20:58, 21 июля 2023Бывший СССР

В России рассказали о накопившей военные мощности в портах Украине

Полянский: Украина под прикрытием зерновой сделки накопила значительные мощности в портах

Фото: Ukrainian Infrastructure Ministry / Reuters

Россия рассматривает украинскую портовую инфраструктуру как место дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пополнения армии страны оружием Запада. Об этом рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Вынуждены констатировать, что за год действия [зерновой] сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам дипломата, в этих же местах находились иностранные наемники и значительные людские ресурсы украинской армии. Однако прекращение зерновой сделки позволит Москве исправить ситуацию, полагает Полянский.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что на фоне остановки действия соглашения в Москве прорабатывают альтернативные маршруты вывоза зерна. Он отметил, что необходимые для этого контакты с зарубежными представителями уже установлены.

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