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03:37, 21 июля 2023Мир

В США назвали ожидаемыми медленные темпы контрнаступления ВСУ

Директор ЦРУ Бернс назвал ожидаемыми медленные темпы контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Уильям Бернс

Уильям Бернс . Фото: Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс оценил ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

На форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, Бернс назвал ожидаемыми медленные темпы контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что подобная операция является трудной задачей, поскольку наступать намного сложнее, чем обороняться.

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«У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — заключил директор ЦРУ.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило немецкое издание Tagesschau. «Мы должны быть благодарны каждому отвоеванному километру», — сказал украинский лидер. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также предрек долгое и сложное контрнаступление ВСУ.

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    Марина Совина
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