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12:50, 15 июля 2023Мир

В Германии заявили о снизившихся ожиданиях Зеленского от контрнаступления

Tagesschau: президент Украины Зеленский снизил ожидания от контрнаступления ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое продвигается медленно. Об этом говорится в эфире немецкого телеканала Tagesschau.

В Германии отметили, что Зеленский снизил ожидания от наступательных действий на юге. «Мы должны быть благодарны каждому отвоеванному километру», — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ. Политик объяснил низкие темпы контрнаступления успехами авиации России. Он также заявил, что Украина нуждается в истребителях F-16 и дальнобойном оружии, поскольку они позволят «ускорить эти процессы».

Медленные темпы наступления украинской армии объяснил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада.

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    Алина Гончарова
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